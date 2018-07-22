Пенс: Трамп был готов пойти на политический риск

«По его словам (Трампа), он скорее бы пошел на политический риск для достижения мира, чем рискнул бы миром ради политики», — передаёт слова Пенса телеканал ABC

Ранее заместитель главы Пентагона Джон Руд заявил, что США заинтересованы в том, чтобы активизировать диалог с РФ в вопросах нераспространения оружия массового уничтожения, а также стратегической стабильности.

Руд также назвал решение Трампа пригласить Путина нормальным и практичным шагом.

Хельсинки 16 июля прошла первая полноформатная встреча лидеров России и США. Их беседа тет-а-тет заняла более двух часов, после чего делегации приняли участие в обеде в расширенном составе и провели пресс-конференцию.

Встреча завершилась заявлением Путина и Трампа о том, что они заинтересованы в улучшении отношений двух стран.