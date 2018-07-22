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Пенс: Трамп был готов пойти на политический риск
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Пенс: Трамп был готов пойти на политический риск 

News.ru 40 минут назад
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что перед переговорами с главой России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп был готов пойти на политический риск. Он также добавил, что поездка была успешной.
«По его словам (Трампа), он скорее бы пошел на политический риск для достижения мира, чем рискнул бы миром ради политики», — передаёт слова Пенса телеканал ABC
Ранее заместитель главы Пентагона Джон Руд заявил, что США заинтересованы в том, чтобы активизировать диалог с РФ в вопросах нераспространения оружия массового уничтожения, а также стратегической стабильности.
Руд также назвал решение Трампа пригласить Путина нормальным и практичным шагом.
В Хельсинки 16 июля прошла первая полноформатная встреча лидеров России и США. Их беседа тет-а-тет заняла более двух часов, после чего делегации приняли участие в обеде в расширенном составе и провели пресс-конференцию.
Встреча завершилась заявлением Путина и Трампа о том, что они заинтересованы в улучшении отношений двух стран.
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