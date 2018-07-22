Ещё
Коалиция США нанесла авиаудары по мирным жителям в Сирии — SANA
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коалиция США нанесла авиаудары по мирным жителям в Сирии — SANA 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате ударов предположительно погибли несколько человек, однако агентство не приводит точные данные о числе жертв.
Возглавляемая США международная коалиция якобы нанесла авиаудары на востоке в Сирии. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на свои источники.
Согласно сообщению, авиаудары были нанесены по мирным жителям, которые якобы покидали город Эс-Суса, расположенный в провинции Дейр-эз-Зор.
В результате ударов предположительно погибли несколько человек, однако агентство не приводит точные данные о числе жертв.
Ранее СМИ сообщили о десятках погибших в результате авиаударов антитеррористической коалиции в Сирии.
ТК «Звезда»: последние новости
В ЦРУ рассказали о холодной войне Китая против США Отношения с Россией значительно улучшились – Трамп Новая встреча Путина и Трампа важна для решения накопившихся проблем - Помпео
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США извинились за «неловкую реакцию» на Путина1
«Это не президент, а преступник»6
«Это добровольное рабство»17
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию211
Фото кабинета Медведева удивило россиян455
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение