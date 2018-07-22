В результате ударов предположительно погибли несколько человек, однако агентство не приводит точные данные о числе жертв.
Возглавляемая США международная коалиция якобы нанесла авиаудары на востоке в Сирии. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на свои источники.
Согласно сообщению, авиаудары были нанесены по мирным жителям, которые якобы покидали город Эс-Суса, расположенный в провинции Дейр-эз-Зор.
В результате ударов предположительно погибли несколько человек, однако агентство не приводит точные данные о числе жертв.
Ранее СМИ сообщили о десятках погибших в результате авиаударов антитеррористической коалиции в Сирии.