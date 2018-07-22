Коалиция США нанесла авиаудары по мирным жителям в Сирии — SANA

В результате ударов предположительно погибли несколько человек, однако агентство не приводит точные данные о числе жертв.

Возглавляемая США международная коалиция якобы нанесла авиаудары на востоке в Сирии . Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению, авиаудары были нанесены по мирным жителям, которые якобы покидали город Эс-Суса, расположенный в провинции Дейр-эз-Зор

В результате ударов предположительно погибли несколько человек, однако агентство не приводит точные данные о числе жертв.

Ранее СМИ сообщили о десятках погибших в результате авиаударов антитеррористической коалиции в Сирии.