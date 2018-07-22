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В ЦРУ рассказали о холодной войне Китая против США
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В ЦРУ рассказали о холодной войне Китая против США 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению эксперта ЦРУ, Китай планирует сместить США «с позиции ведущей мировой державы».
Эксперт ЦРУ по азиатскому региону Майкл Коллинз считает, что Китай ведет холодную войну против США. Об этом сообщил NBC.
По мнению специалиста, Пекин хочет сместить США «с позиции ведущей мировой державы». Коллинз добавил, что Китай не будет вступать в открытое противостояние с Соединенными Штатами, но пытается подорвать позиции Вашингтона в мире.
«Как они действуют против нас, в сущности, является холодной войной, но это не та холодная война, которую мы видели», — сообщил эксперт ЦРУ.
В июне президент США Дональд Трамп заявил о вводе 25-процентных пошлин на китайские товары объемом 50 миллиардов долларов.
В ответ Китай объявил о введении 25-процентной пошлины на 659 товаров из США. Они начали действовать 6 июля.
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