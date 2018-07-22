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Бельгия призвала ЕС не навязывать свои ценности России
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Бельгия призвала ЕС не навязывать свои ценности России 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Европе не следует навязывать копию своей демократической системы другим странам. Об этом сообщает Paris Match.
"Не следует надеяться навязать по принципу «скопировал-вставил» наши ценности и нашу демократическую систему России или Турции", — сказал Мишель.
По его словам, ЕС необходимо говорить со всеми.
Он также отметил, что Европе не следует «боятся» президента США Дональда Трампа.
Ранее Мишель заявил, что приветствует намерение Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
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