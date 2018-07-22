Коалиция США атаковала мирных жителей в Сирии 

ВВС международной коалиции во главе с США нанесла авиаудары по мирным жителям на востоке Сирии. Было атаковано поселение Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, контролируемое ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»).
Как сообщает РИА Новости, в результате случившегося есть погибшие и раненые. Авиация нанесла удар по группе мирных жителей, бегущих из города по направлению к пустыне.
Ранее Пентагон опубликовал доклад, в котором указывается, что в результате военных операций США в 2017 году погибли почти 500 мирных жителей, еще 196 пострадали.
В российском МИД подчеркивают, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.