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Лавров в разговоре с Помпео попросил освободить россиянку Бутину
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Лавров в разговоре с Помпео попросил освободить россиянку Бутину 

Rambler News Service 22 минуты назад
Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил о неприемлемости действий американских властей, которые арестовали российскую гражданку Марию Бутину. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
По словам России, арест в США был произведен на основании сфабрикованных обвинений. Министр подчеркнул необходимость скорейшего освобождения россиянки.
Ранее из материалов Минюста США стало известно, что в Вашингтоне задержали гражданку России Марию Бутину. Она обвиняется в сговоре с целью работы в США в качестве агента России без предварительного уведомления генпрокурора страны.
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