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Лавров обсудил с Помпео возможное сотрудничество в Сирии
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Лавров обсудил с Помпео возможное сотрудничество в Сирии 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ПОМПЕО ПО ТЕЛЕФОНУ СИТУАЦИЮ В СИРИИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И США ПРИ РЕШЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОБЛЕМ — МИД РФ
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