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Порошенко поприветствовал поставки Boeing на Украину
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Порошенко поприветствовал поставки Boeing на Украину 

News.ru 1 час назад
Поставки самолётов Boeing на Украину в рамках соглашения с украинским концерном «Антонов» станут залогом авиационной независимости Украины от России и подтверждением стратегического курса на взаимодействие Украины с США и Евросоюзом. Такое мнение высказал президент Украины Пётр Порошенко.
«Приветствую «Антонов» с успешным контрактом с Boeing по производству комплектующих для украинских самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178», — написал украинский президент в своём микроблоге в Twitter.
На этой неделе стало известно, что государственный украинский концерт «Антонов» подписал с подразделением концерна Boeing — компанией Aviall соглашение об условиях по взаимодействию в производстве самолётов Ан. В частности, соглашение предусматривает взаимодействие в производстве модернизированных самолётов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT.
Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано 31 мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году оно переехало в Киев, где занялось созданием военно-транспортных и пассажирских самолетов семейства «Ан». До последнего времени концерн вёл разработку нового самолетa Ан-178.
В январе 2016 года кабмин Украины принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна «Укроборонпром».
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