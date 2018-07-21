Порошенко поприветствовал поставки Boeing на Украину

Поставки самолётов Boeing на Украину в рамках соглашения с украинским концерном «Антонов» станут залогом авиационной независимости Украины от России и подтверждением стратегического курса на взаимодействие Украины с США Евросоюзом . Такое мнение высказал президент Украины Пётр Порошенко

«Приветствую «Антонов» с успешным контрактом с Boeing по производству комплектующих для украинских самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178», — написал украинский президент в своём микроблоге в Twitter.

На этой неделе стало известно, что государственный украинский концерт «Антонов» подписал с подразделением концерна Boeing — компанией Aviall соглашение об условиях по взаимодействию в производстве самолётов Ан. В частности, соглашение предусматривает взаимодействие в производстве модернизированных самолётов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT.