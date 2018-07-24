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В Пентагоне заявили, что более 300 тыс. военных США размещены в 177 странах
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В Пентагоне заявили, что более 300 тыс. военных США размещены в 177 странах 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Более 300 тыс. американских военнослужащих в настоящее время размещены в 177 странах. Об этом председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил в понедельник в городе Канзас-Сити (штат Миссури) на встрече с ветеранами.
"Сегодня более 300 тыс. американцев находятся на передовом базировании в 177 странах", — приводит его слова пресс-служба Пентагона. Генерал подчеркнул, что американские военнослужащие, в частности, принимают участие в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, а также размещены в Республике Корея и Польше.
"Я могу с полной уверенностью сказать, что сегодня [американские вооруженные] силы могут выполнить все наши обязательства перед союзниками во всем мире. И я могу сказать с абсолютной уверенностью, что у Вооруженных сил США есть конкурентное преимущество перед любым потенциальным противником", — отметил Данфорд.
Сейчас только в Европе насчитывается 60 тыс. военнослужащих США всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах в пяти европейских странах: Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии. При этом ВВС США используют семь баз в шести странах: на Кипре, в Греции, Италии, Великобритании, Германии, Бельгии. Корабли в составе 6-го флота ВМС США, дислоцирующегося в Средиземном море, меняются на ротационной основе.
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