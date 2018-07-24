В Пентагоне заявили, что более 300 тыс. военных США размещены в 177 странах

"Я могу с полной уверенностью сказать, что сегодня [американские вооруженные] силы могут выполнить все наши обязательства перед союзниками во всем мире. И я могу сказать с абсолютной уверенностью, что у Вооруженных сил США есть конкурентное преимущество перед любым потенциальным противником", — отметил Данфорд.