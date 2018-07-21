Пушков прокомментировал реакцию главы разведки США на новость о возможном визите Путина в Вашингтон 

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал реакцию главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса на сообщение о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Соединённые Штаты осенью 2018 года.
«Главе разведки США не стоило смеяться по поводу приглашения Путину от Трампа приехать осенью в Вашингтон. У (президента США Дональда. — RT) Трампа есть своя линия в отношении России. Он не собирается ею жертвовать ради своих врагов, которых устроит лишь его уход из Белого дома. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним», — написал он.
Ранее Коутс с иронией прокомментировал сообщение о возможной встрече двух лидеров осенью.
19 июля Трамп поручил помощнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон.