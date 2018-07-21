Ещё
Пушков прокомментировал реакцию главы разведки США на новость о возможном визите Путина в Вашингтон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков прокомментировал реакцию главы разведки США на новость о возможном визите Путина в Вашингтон 

RT на русском 47 минут назад
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал реакцию главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса на сообщение о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Соединённые Штаты осенью 2018 года.
«Главе разведки США не стоило смеяться по поводу приглашения Путину от Трампа приехать осенью в Вашингтон. У (президента США Дональда. — RT) Трампа есть своя линия в отношении России. Он не собирается ею жертвовать ради своих врагов, которых устроит лишь его уход из Белого дома. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним», — написал он.
Ранее Коутс с иронией прокомментировал сообщение о возможной встрече двух лидеров осенью.
19 июля Трамп поручил помощнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон.
RT на русском: последние новости
Экс-депутат Рады оценил заявление Порошенко о возможности «нападения» России на Мариуполь Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР В Белом доме назвали время совместной пресс-конференции Путина и Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян182
Россия «репетирует развал Украины»30
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света8
«Москва должна нам $12 млрд»409
«Газпрому» перекрывают трубу799
Видео
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение