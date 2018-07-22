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Во Франции заявили о начале торговой войны между ЕС и США
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Во Франции заявили о начале торговой войны между ЕС и США 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Торговая война между ЕС и США стала реальностью, полагает министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Торговая политика Вашингтона, по его мнению, базируется на «законе джунглей». «В G20 все это прекрасно понимают», — подчеркнул чиновник.
Главу французского ведомства цитирует издание The Telegraph. Бруно Ле Мэр высказал свои оценки в ходе выступления на встрече руководителей финансовых ведомств и центральных банков стран G20, которая проходит 21-22 июля в аргентинском Буэнос-Айресе. Он пояснил, что в результате действий американцев США и ЕС по сути оказались в «торговом тупике».
Министр финансов США Стивен Мнучин в свою очередь снова призвал китайских и европейских партнеров к ведению «свободной и честной торговли». «Мы разделяем стремление к более сбалансированным отношениям», — заявил он.
В ответ на это Бруно ле Мэр заявил, что Вашингтон должен первым сделать шаги на пути к деэскалации торгового конфликта с Евросоюзом. Министр экономики и финансов Франции уточнил, что европейские партнеры ждут изменений в позиции и подходах президента США Дональда Трампа.
Определенную озабоченность действиями американцев выразила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. По ее словам, торговые ограничения США в отношении Китая и России могут спровоцировать снижение мирового ВВП на 1,5 процента. Напомним, что Вашингтон ввел таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Ограничения вступили в силу с 1 июня. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может обложить пошлинами весь китайский импорт на 500 миллиардов долларов, если Пекин не пойдет на изменение торговой политики.
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