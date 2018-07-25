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Трамп возмутился нападками Китая на его «любимых» фермеров
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Трамп возмутился нападками Китая на его «любимых» фермеров 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответные меры Китая на американские пошлины жестоки.
"Китай нацелился на наших фермеров, которых, как они знают, я люблю и уважаю, как способ заставить меня продолжать позволять им получать выгоду от США. Они жестоки в этом, это будет их неудавшейся попыткой", — написал Трамп в твиттере.
Он также добавил, что «Китай заработал на США $517 млрд в прошлом году».
Ранее сообщалось, что Трамп назвал США опустошенной свинкой-копилкой.
Президент отметил, что американские пошлины замечательны.
Как стало известно, Трамп готов ввести пошлины на товары КНР объемом в $500 млрд
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