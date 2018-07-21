Ещё
Вашингтон: у Ирана готово кибероружие для атаки на США и Европу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вашингтон: у Ирана готово кибероружие для атаки на США и Европу 

Вести.Ru 13 минут назад
В американской администрации считают, что у Ирана готово кибероружие, которое он применит против США, стран Европы (в частности, Германии и Великобритании) и частных фирм. Хакерским атакам подвергнутся объекты здравоохранения, технологические компании, тысячи систем водоснабжения и электросетей. Кроме США и Европы, Иран может угрожать и государствам Ближнего Востока, передает РИА Новости.
Об угрозе атаки власти США уже предупредили своих союзников. Вашингтон начал укреплять защитные системы и обсуждать возможность ответной кибератаки. Вместе с тем администрация не считает, что угроза неизбежна. Представители совбеза США комментариев не дали.
Информацию о готовящейся атаке опроверг представитель Ирана при ООН Алиреза Мирюсефи. Он отметил, что подобные сообщения похожи не провокацию: возможно, США хотят оправдать свою собственную кибератаку против Ирана.
Вести.Ru: последние новости
WSJ: Facebook прекратил сотрудничество с фирмой, которая могла передавать данные властям Биография Марии Спивак Центр по примирению: боевики в Сирии пытаются прорваться из Идлиба в провинцию Хомс
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян188
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света33
Россия «репетирует развал Украины»46
Максакова в короткой юбке вызвала фурор4
«Лицемеры»: Трамп обругал СМИ из-за Путина3
Видео
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение