Вашингтон: у Ирана готово кибероружие для атаки на США и Европу

В американской администрации считают, что у Ирана готово кибероружие, которое он применит против США , стран Европы (в частности, Германии Великобритании ) и частных фирм. Хакерским атакам подвергнутся объекты здравоохранения, технологические компании, тысячи систем водоснабжения и электросетей. Кроме США и Европы, Иран может угрожать и государствам Ближнего Востока, передает РИА Новости

Об угрозе атаки власти США уже предупредили своих союзников. Вашингтон начал укреплять защитные системы и обсуждать возможность ответной кибератаки. Вместе с тем администрация не считает, что угроза неизбежна. Представители совбеза США комментариев не дали.