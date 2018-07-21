Вашингтон: у Ирана готово кибероружие для атаки на США и Европу 

В американской администрации считают, что у Ирана готово кибероружие, которое он применит против США, стран Европы (в частности, Германии и Великобритании) и частных фирм. Хакерским атакам подвергнутся объекты здравоохранения, технологические компании, тысячи систем водоснабжения и электросетей. Кроме США и Европы, Иран может угрожать и государствам Ближнего Востока, передает РИА Новости.
Об угрозе атаки власти США уже предупредили своих союзников. Вашингтон начал укреплять защитные системы и обсуждать возможность ответной кибератаки. Вместе с тем администрация не считает, что угроза неизбежна. Представители совбеза США комментариев не дали.
Информацию о готовящейся атаке опроверг представитель Ирана при ООН Алиреза Мирюсефи. Он отметил, что подобные сообщения похожи не провокацию: возможно, США хотят оправдать свою собственную кибератаку против Ирана.