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Лавров и Помпео обсудили перспективы сотрудничества по Сирии и КНДР
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Лавров и Помпео обсудили перспективы сотрудничества по Сирии и КНДР 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
В развитие российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся мнениями с госсекретарем США Майком Помпео о выстраивании двусторонних отношений с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечалось также, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили также ситуацию в Сирии, включая возможное взаимодействие России и США вместе с другими странами по решению гуманитарных проблем в САР, а также задачи, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.
Сергей Лавров подчеркнул также «неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Марию Бутину», и необходимость ее скорейшего освобождения.
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