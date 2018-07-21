Лавров и Помпео обсудили перспективы сотрудничества по Сирии и КНДР

В развитие российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся мнениями с госсекретарем США Майком Помпео о выстраивании двусторонних отношений с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Отмечалось также, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили также ситуацию в Сирии , включая возможное взаимодействие России и США вместе с другими странами по решению гуманитарных проблем в САР, а также задачи, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова. Сергей Лавров подчеркнул также «неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Марию Бутину», и необходимость ее скорейшего освобождения.