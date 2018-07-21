WP: Израиль признает контроль Дамаска над югом Сирии в рамках сделки с Россией

По их сведениям, такие договоренности были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху за неделю до российско-американского саммита в Хельсинки . Согласно условиям соглашений, еврейское государство начинает работу по реализации соглашения о разъединении израильских и сирийских войск, устанавливающее границы, в районе которых должны находиться наблюдатели ООН

В обмен Россия договорится с Ираном , чтобы тот не допускал подконтрольные ему войска на юге Сирии к границе с Израилем на расстояние менее 80 км, утверждает газета. Кроме того, Москва , по данным издания, «обязуется не возражать», если израильские военные нанесут удар по иранским объектам в этом регионе, «особенно если Иран разместит такие угрожающие Израилю вооружения, как, например, ракеты стратегического назначения или зенитные системы».

Издание подчеркивает, что президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Путиным мог поддержать данную сделку. Однако ее источники в вашингтонской администрации признаются, что не могут гарантировать этого, так как американский лидер поделился с ними не всеми подробностями беседы с российским президентом. Как отмечает газета, одной из причин договоренностей стал тот факт, что Вашингтон «дал ясно понять, что не будет вторгаться в Южную Сирию», а «Трамп заявил, что его приоритет — вывод американских войск» из арабской республики.

Во вторник американский лидер заявил, что Россия, США и Израиль запустили активный процесс трехсторонних переговоров, затрагивающих Сирию и обеспечение безопасности еврейского государства. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом в Хельсинки в понедельник заявил, что Россия заинтересована в обеспечении спокойствия в районе Голанских высот и в безопасности Израиля. Он отмечал, что после разгрома террористов на юго-западе Сирии (в южной зоне деэскалации) ситуация на Голанских высотах «должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск».