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Помпео: США благодарны России за выполнение санкций против КНДР
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Помпео: США благодарны России за выполнение санкций против КНДР 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон благодарен Москве за выполнение санкций против Пхеньяна. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, «есть много вещей, в которых Россия оказывает помощь США».
Он также добавил, что США ценят помощь России по санкция против КНДР.
Помпео подчеркнул, что необходимо продолжить работу по данному направлению.
Ранее Помпео заявил, что для денуклеаризации необходимо продолжить санкционное давление на Северную Корею.
По его словам, президент США Дональд Трамп по-прежнему оптимистично настроен в отношении перспектив денуклеаризации КНДР.
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