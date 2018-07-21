Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР

"Данный законопроект призывает к содействию соблюдению прав человека и свободы в Северной Корее", — говорится в сообщении.

Как отмечается, закон был подписан Трампом 20 июля.

Ранее Трамп заявил, что не занимает критической позиции о ситуации с правами человека в Северной Корее.

По его словам, это помогает предотвратить ядерную атаку со стороны КНДР.