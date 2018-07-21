Ещё
Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Andrew Harnik/AP
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который призвал содействовать соблюдению прав человека в Северной Корее. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Данный законопроект призывает к содействию соблюдению прав человека и свободы в Северной Корее", — говорится в сообщении.
Как отмечается, закон был подписан Трампом 20 июля.
Ранее Трамп заявил, что не занимает критической позиции о ситуации с правами человека в Северной Корее.
По его словам, это помогает предотвратить ядерную атаку со стороны КНДР.
Газета.Ru: последние новости
В США решили раскошелиться на строительство посольства в Иерусалиме США и Россия намерены вместе работать над противодействием терроризму Трамп заявил, что "злые демократы" не примут предложение Путина по "российскому делу"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москва должна нам $12 млрд»345
Фото кабинета Медведева удивило россиян179
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке32
«Газпрому» перекрывают трубу796
Наряд ДПС расстреляли в Дагестане59
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение