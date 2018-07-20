Пентагон начал заключение контрактов на поставку Киеву военной техники на $200 млн

Посольство Украины США заявило, что структуры Пентагона начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг оборонной сферы для Киева на общую сумму $200 млн Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

«Соответствующие структуры министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году», — заявили в украинском посольстве.

В диппредставительстве напомнили, что в Вашингтоне приняли решение о выделении Украине в 2018 бюджетном году $200 млн на усиление безопасности и обороны.

«Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.