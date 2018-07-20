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Пентагон начал заключение контрактов на поставку Киеву военной техники на $200 млн
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Пентагон начал заключение контрактов на поставку Киеву военной техники на $200 млн 

RT на русском 1 час назад
Посольство Украины в США заявило, что структуры Пентагона начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг оборонной сферы для Киева на общую сумму $200 млн Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
«Соответствующие структуры министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году», — заявили в украинском посольстве.
В диппредставительстве напомнили, что в Вашингтоне приняли решение о выделении Украине в 2018 бюджетном году $200 млн на усиление безопасности и обороны.
«Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал решение США выделить $200 млн на военную помощь Украине.
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