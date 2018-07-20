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Путин предложил урегулировать конфликт на Донбассе референдумом
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Путин предложил урегулировать конфликт на Донбассе референдумом 

ИД «Собеседник» 9 часов назад
Президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в ДНР.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, соответствующее предложение Путин сделал Трампу во время встречи двух лидеров Хельсинки.
Источники утверждают, что речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители ДНР и ЛНР решат вопрос о принадлежности территории Украине.
Агентство подчеркивает, что Путин и Трамп договорились не афишировать этот план, чтобы американский президент смог тщательнее проработать вопрос.
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