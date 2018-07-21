В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки

Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Хлебное" перемирие в связи с уборкой урожая было объявлено в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.