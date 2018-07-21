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В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор

В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"Хлебное" перемирие в связи с уборкой урожая было объявлено в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
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