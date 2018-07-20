Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против Ирана в Сирии

Ситуацию в Сирии обе стороны назвали основной темой беседы.

"В ходе разговора обсуждалось развитие событий в регионе и ситуация в Сирии. Премьер-министр Нетаньяху отметил, что Израиль продолжит действовать против закрепления иранских сил в Сирии", — сказано в пресс-релизе.

Обвиняя Иран в намерении создать в Сирии враждебный плацдарм с многотысячными воинскими формированиями и современными вооружениями, Израиль регулярно наносит удары по объектам иранского военного присутствия в соседней стране.

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