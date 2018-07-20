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Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против Ирана в Сирии
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Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против Ирана в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что продолжит противодействовать иранскому военному присутствию в Сирии, сообщили в канцелярии главы правительства.
Ситуацию в Сирии обе стороны назвали основной темой беседы.
"В ходе разговора обсуждалось развитие событий в регионе и ситуация в Сирии. Премьер-министр Нетаньяху отметил, что Израиль продолжит действовать против закрепления иранских сил в Сирии", — сказано в пресс-релизе.
Обвиняя Иран в намерении создать в Сирии враждебный плацдарм с многотысячными воинскими формированиями и современными вооружениями, Израиль регулярно наносит удары по объектам иранского военного присутствия в соседней стране.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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