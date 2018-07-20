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Трамп заявил о подготовке второй встречи с Путиным
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Трамп заявил о подготовке второй встречи с Путиным
ТК «Звезда»
1 час назад
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Трамп заявил, что работа над второй встречей с Путиным ведется.
Трамп заявил, что работа над второй встречей с Путиным ведется — интервью CNBC.
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