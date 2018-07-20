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Биржи США закрылись в слабом минусе на фоне заявлений Трампа
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Биржи США закрылись в слабом минусе на фоне заявлений Трампа 

Прайм 18 минут назад
МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США завершили последние торги недели незначительным минусом на фоне неопределенности относительно торговых отношений с другими странами и заявлений президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,03%, до 25058,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 7820,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 2801,83 пункта.
Трамп в пятницу заявил телеканалу CNBC о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов.
На следующей неделе состоится встреча главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Дональда Трампа, на которой, как ожидается, будет поднят вопрос введения пошлин на ввоз автомобилей из Евросоюза. В июне Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из ЕС.
Кроме того, в пятницу президент США также заявил, что Китай и Евросоюз манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, в отличие от США. Накануне в интервью телеканалу CNBC Трамп уже раскритиковал ФРС за повышение процентной ставки, заявив, что он «не в восторге» от этого.
Между тем, некоторые эксперты не относятся к заявлениям Трампа слишком серьезно. «В целом это то, что можно игнорировать. Мы столько раз терпели убытки на его твитах, что есть здоровая доля скептицизма вокруг этого», — сказал агентству MarketWatch портфельный менеджер BMO Global Asset Management Майк Доудолл (Mike Dowdall).
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