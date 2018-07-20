Жан-Клод Юнкер: Европа не должна поддаваться «шарму односторонних мер» США

По его словам, через несколько лет ни одна европейская страна не будет входить в G7.

Жан-Клод Юнкер. Европа должна быть целостной, оставаться самой собой и не поддаваться «шарму односторонних мер» США . Такое заявление сделал глава Еврокомиссии

Он отметил, что Евросоюз должен оставаться одним целым, а входящие в него страны действовать сообща.