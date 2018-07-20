Ещё
Жан-Клод Юнкер: Европа не должна поддаваться «шарму односторонних мер» США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жан-Клод Юнкер: Европа не должна поддаваться «шарму односторонних мер» США 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
По его словам, через несколько лет ни одна европейская страна не будет входить в G7.
Европа должна быть целостной, оставаться самой собой и не поддаваться «шарму односторонних мер» США. Такое заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Он отметил, что Евросоюз должен оставаться одним целым, а входящие в него страны действовать сообща.
Глава ЕК подчеркнул, что Европа является пристанищем мира. Юнкер также подчеркнул, что был крайне удивлен тому факту, что американский президент Дональд Трамп назвал Европу соперником, передает ФАН.
Вечерняя Москва: последние новости
Обнародован ролик, где Хиллари Клинтон говорит о «сильной РФ» Израиль нанес удар по объекту сирийской армии Белый дом заявил, что промежуточные выборы в конгресс США находятся по угрозой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России103
Умерла жена Высоцкого45
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море124
Путин предложил референдум в Донбассе1291
Караченцова попросили забрать жену из психушки48
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение