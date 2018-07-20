Жан-Клод Юнкер: Европа не должна поддаваться «шарму односторонних мер» США 

По его словам, через несколько лет ни одна европейская страна не будет входить в G7.
Европа должна быть целостной, оставаться самой собой и не поддаваться «шарму односторонних мер» США. Такое заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Он отметил, что Евросоюз должен оставаться одним целым, а входящие в него страны действовать сообща.
Глава ЕК подчеркнул, что Европа является пристанищем мира. Юнкер также подчеркнул, что был крайне удивлен тому факту, что американский президент Дональд Трамп назвал Европу соперником, передает ФАН.