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Депутат Рады объяснил, чем грозит Европе отмена антироссийских санкций
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Депутат Рады объяснил, чем грозит Европе отмена антироссийских санкций 

360tv.ru 2 часа назад
Положение Европы станет затруднительным, если США и Россия договорятся об отмене санкций. К таким выводам пришел депутат украинской Рады Сергей Лещенко. Он заявил, что в случае такого развития событий Киев должен позаботиться о своей большей привлекательности в качестве партнера на политической арене. Об этом сообщило ИА Nation News.
По мнению чиновника, введенные в отношении РФ ограничительные меры являлись инструментом давления на Москву со стороны Европы и Соединенных Штатов.
Положение дел, заметил Лещенко, может измениться после встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки.
Именно этот факт, добавил он, поставит Европу «в неприемлемую для нее позу».
Киев, заключил депутат, должен повысить свою репутацию на международной арене и следить за тем, чтобы она не была «постыдной».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал об основной причине встречи Путина и Трампа. В ходе саммита, отметил он, глава Белого дома добился создания канала диалога и общения с Россией.
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