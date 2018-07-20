Депутат Рады объяснил, чем грозит Европе отмена антироссийских санкций

Положение Европы станет затруднительным, если США Россия договорятся об отмене санкций. К таким выводам пришел депутат украинской Рады Сергей Лещенко . Он заявил, что в случае такого развития событий Киев должен позаботиться о своей большей привлекательности в качестве партнера на политической арене. Об этом сообщило ИА Nation News.

По мнению чиновника, введенные в отношении РФ ограничительные меры являлись инструментом давления на Москву со стороны Европы и Соединенных Штатов.

Именно этот факт, добавил он, поставит Европу «в неприемлемую для нее позу».

Киев, заключил депутат, должен повысить свою репутацию на международной арене и следить за тем, чтобы она не была «постыдной».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал об основной причине встречи Путина и Трампа. В ходе саммита, отметил он, глава Белого дома добился создания канала диалога и общения с Россией.