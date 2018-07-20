Помпео раскрыл основную причину встречи Путина и Трампа

Трамп ставил перед собой целью изменить негативный характер двусторонних отношений. Несмотря на наличие проблем в отношениях между Россией и США, остаются неизменными такие общие темы, как борьба с терроризмом и ядерное оружие, считает Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео также ранее заявил, что в вопросе налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном «мяч находится на стороне России». После этой фразы глава Кремля подарил при личной встрече своему американскому коллеге футбольный мяч, добавив, что теперь мяч — на стороне Белого дома.

«Теперь мяч на его стороне. Тем более, что США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года», — заметил Владимир Путин, передавая подарок заокеанскому коллеге.

Беседа президентов России и США началась в Хельсинки 16 июля в формате «один на один». Затем переговоры продолжились с участием членов делегаций.