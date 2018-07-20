Ещё
Помпео раскрыл основную причину встречи Путина и Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео раскрыл основную причину встречи Путина и Трампа 

360tv.ru 1 час назад
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп в рамках саммита с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки добился создания канала диалога и общения с Россией, сообщило ИА Nation News. По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, негативные моменты в отношениях между Вашингтоном и Москвой отныне убраны.
Трамп ставил перед собой целью изменить негативный характер двусторонних отношений. Несмотря на наличие проблем в отношениях между Россией и США, остаются неизменными такие общие темы, как борьба с терроризмом и ядерное оружие, считает Помпео.
Госсекретарь США Майк Помпео также ранее заявил, что в вопросе налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном «мяч находится на стороне России». После этой фразы глава Кремля подарил при личной встрече своему американскому коллеге футбольный мяч, добавив, что теперь мяч — на стороне Белого дома.
«Теперь мяч на его стороне. Тем более, что США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года», — заметил Владимир Путин, передавая подарок заокеанскому коллеге.
Беседа президентов России и США началась в Хельсинки 16 июля в формате «один на один». Затем переговоры продолжились с участием членов делегаций.
360tv.ru: последние новости
Политолог опроверг причастность Бутиной к российской разведке «Мы злые, но у нас есть принципы»: россияне ответили на предложение «оставить Трампа себе» Депутат Рады объяснил, чем грозит Европе отмена антироссийских санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого19
Путин предложил референдум в Донбассе1019
Караченцова попросили забрать жену из психушки20
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина4
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»85
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение