Науэрт: США рассматривают три предложения по итогам встречи Путина и Трампа

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«Среди предложений — создание рабочей группа высокого уровня с представителями бизнеса из обеих стран. Ещё одно предложение — это создание определённого экспертного совета, в который войдут политологи из США и из России, дипломаты, бывшие дипломаты, бывшие военные чиновники», — сказала Науэрт.

По её словам, США и СССР «много лет назад создавали что-то очень похожее на это, так что это не совсем новая концепция».

«Еще одно предложение заключалось в том, что наш Совет национальной безопасности проводил встречи с российским СБ для обсуждения последующих встреч», — сказала она.