Науэрт: США рассматривают три предложения по итогам встречи Путина и Трампа 

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа в Хельсинки Вашингтон изучает три предложения.
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.
«Среди предложений — создание рабочей группа высокого уровня с представителями бизнеса из обеих стран. Ещё одно предложение — это создание определённого экспертного совета, в который войдут политологи из США и из России, дипломаты, бывшие дипломаты, бывшие военные чиновники», — сказала Науэрт.
По её словам, США и СССР «много лет назад создавали что-то очень похожее на это, так что это не совсем новая концепция».
«Еще одно предложение заключалось в том, что наш Совет национальной безопасности проводил встречи с российским СБ для обсуждения последующих встреч», — сказала она.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал встречу Путина и Трампа продуктивной.