Ещё
Науэрт: США рассматривают три предложения по итогам встречи Путина и Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Науэрт: США рассматривают три предложения по итогам встречи Путина и Трампа 

RT на русском 19 июля 2018
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа в Хельсинки Вашингтон изучает три предложения.
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.
«Среди предложений — создание рабочей группа высокого уровня с представителями бизнеса из обеих стран. Ещё одно предложение — это создание определённого экспертного совета, в который войдут политологи из США и из России, дипломаты, бывшие дипломаты, бывшие военные чиновники», — сказала Науэрт.
По её словам, США и СССР «много лет назад создавали что-то очень похожее на это, так что это не совсем новая концепция».
«Еще одно предложение заключалось в том, что наш Совет национальной безопасности проводил встречи с российским СБ для обсуждения последующих встреч», — сказала она.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал встречу Путина и Трампа продуктивной.
RT на русском: последние новости
Адвокат: Бутина сотрудничала с сенатским комитетом по разведке Почему демократы в США выступают против встречи Трампа и Путина в Хельсинки Как США «спасали» мир от иракского оружия массового поражения
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого27
Путин предложил референдум в Донбассе1290
Караченцова попросили забрать жену из психушки32
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина6
ЦБ отозвал лицензии у двух банков9
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение