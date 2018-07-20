Украина намерена прятаться за американскими «Томагавками» — эксперт

Украинский эксперт посетовал на «недоразвитость» ВМС страны и подчеркнул, что у Киева осталась единственная надежда на корабли НАТО

На Украине назвали присутствие НАТО в Черном море «единственной надеждой» на то, что российский морской десант якобы не сможет высадиться в Мариуполе и Одессе. С таким заявлением выступил украинский эксперт Андрей Клименко в эфире интернет-канала UMN.

Он подчеркнул, что до конца июля в Черном море будут присутствовать корабли НАТО, а также в течение нескольких дней будет присутствовать ракетный эсминец США с ракетами «Томагавк». Кроме того, по словам Клименко, пока идут учения «Бриз» в Болгарии , то там тоже будут находиться шесть кораблей НАТО.

«Мы должны понимать — пока мы не отстроим ВМС свои, у нас на море единственная надежда — постоянное присутствие военных кораблей НАТО», — цитирует его слова портал «ПолитНавигатор».

Ранее эксперт заявил, что Украина утратила способность к ведению самостоятельной и независимой политики.