Обнародован ролик, где Хиллари Клинтон говорит о «сильной РФ»

Кадры с экс-госсекретарем появились в Сети 19 июля.

Видео, где экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщает о том, что весь мир заинтересован в сильной и стабильной России , было обнародовано.

Данный ролик представил президент США Дональд Трамп

В нем Клинтон утверждает, что Россия должна быть сильной.

— Когда-нибудь демократы и фейковые новости научатся? Это классика, — написал президент США.

Will the Dems and Fake News ever learn? This is classic! pic.twitter.com/kSX3ROI4QG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.

Так, с таким заявлением Хлинтон выступила в 2010-м году.