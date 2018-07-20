Обнародован ролик, где Хиллари Клинтон говорит о «сильной РФ» 

Кадры с экс-госсекретарем появились в Сети 19 июля.
Видео, где экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщает о том, что весь мир заинтересован в сильной и стабильной России, было обнародовано.
Данный ролик представил президент США Дональд Трамп.
В нем Клинтон утверждает, что Россия должна быть сильной.
— Когда-нибудь демократы и фейковые новости научатся? Это классика, — написал президент США.
Will the Dems and Fake News ever learn? This is classic! pic.twitter.com/kSX3ROI4QG
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.
Так, с таким заявлением Хлинтон выступила в 2010-м году.