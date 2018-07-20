Помпео заявил, что удивится появлению стенограммы разговора Трампа и Путина 

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что очень удивится, если когда-нибудь будут опубликованы стенограммы разговоров тет-а-тет американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным или главой КНДР Ким Чен Ыном.
"Я буду очень удивлен, если появятся такие стенограммы", — сказал он в четверг в интервью телеканалу EWTN, отвечая на вопрос, велись ли записи разговоров на встречах Трампа.
Ранее члены Демократической партии США потребовали, чтобы переводчик, присутствовавший на переговорах Трампа и Путина в Хельсинки, дал показания в Конгрессе США и раскрыл подробности беседы двух лидеров. По данным агентства Bloomberg, с соответствующим предложением выступили член Палаты представителей США Билл Паскрелл и сенатор-демократ Джин Шахин.
16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений. Оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.