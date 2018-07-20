Помпео заявил, что удивится появлению стенограммы разговора Трампа и Путина

"Я буду очень удивлен, если появятся такие стенограммы", — сказал он в четверг в интервью телеканалу EWTN, отвечая на вопрос, велись ли записи разговоров на встречах Трампа.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений. Оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.