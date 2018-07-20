Трамп назвал Обаму «полным простофилей» в касающихся России вопросах

Трамп подчеркнул, что в отличии от своего предшественника Барака Обамы, он относится к России «более жестко».

"Обама был простофилей в связанных с Россией вопросах, Обама был полным простофилей", — сказал Трамп.

Трамп также отметил, что считает свою позицию по России немного более жесткой, чем у любого президента США «за долгие, долгие годы»