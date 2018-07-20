Госдеп: РФ для сотрудничества по антитеррору не следует заявлять о роли США в создании ИГ

"Независимо от того, как именно будет выглядеть сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией в борьбе с терроризмом, оно должно как минимум включать прекращение «ложных заявлений» российской стороны о приписываемой США роли в создании ИГ", — сказал Сейлс.

"Это — ложь, которая повторяется на высоких уровнях российского правительства ", — утверждал координатор внешнеполитического ведомства . По его версии, такого рода заявления «препятствуют полному, эффективному или даже минимальному сотрудничеству в борьбе с терроризмом».

Он добавил, что надеется, что «мы сможем быстро это урегулировать».

Говоря о налаживании сотрудничества в борьбе с терроризмом после саммита США — РФ в Хельсинки , он пояснил, что для этого «должны пройти еще множество обсуждений, как на внутреннем, так и на двустороннем уровнях».

При этом, как следовало из его высказываний, американская сторона в свете итогов саммита в Хельсинки рассчитывает не только на активизацию сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом, но и на выработку взаимоприемлемых договоренностей в области контроля над вооружениями.