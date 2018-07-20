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Госдеп: РФ для сотрудничества по антитеррору не следует заявлять о роли США в создании ИГ
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Госдеп: РФ для сотрудничества по антитеррору не следует заявлять о роли США в создании ИГ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. России для того, чтобы наладить с США двустороннее сотрудничество по борьбе с терроризмом на минимальном уровне, следует перестать выступать с «ложными заявлениями» о роли Соединенных Штатов в создании террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в четверг в расположенном в Вашингтоне Германском фонде Маршалла координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
"Независимо от того, как именно будет выглядеть сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией в борьбе с терроризмом, оно должно как минимум включать прекращение «ложных заявлений» российской стороны о приписываемой США роли в создании ИГ", — сказал Сейлс.
"Это — ложь, которая повторяется на высоких уровнях российского правительства", — утверждал координатор внешнеполитического ведомства. По его версии, такого рода заявления «препятствуют полному, эффективному или даже минимальному сотрудничеству в борьбе с терроризмом».
Он добавил, что надеется, что «мы сможем быстро это урегулировать».
Говоря о налаживании сотрудничества в борьбе с терроризмом после саммита США — РФ в Хельсинки, он пояснил, что для этого «должны пройти еще множество обсуждений, как на внутреннем, так и на двустороннем уровнях».
Госсекретарь США Майкл Помпео ранее заявил, что Москва и Вашингтон наладят по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сотрудничество в борьбе с терроризмом. «Мы будем вместе работать в борьбе с терроризмом», — сказал в интервью телекомпании CBN шеф американской дипломатии про Россию и США, не вдаваясь в детали.
При этом, как следовало из его высказываний, американская сторона в свете итогов саммита в Хельсинки рассчитывает не только на активизацию сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом, но и на выработку взаимоприемлемых договоренностей в области контроля над вооружениями.
Позиция России по ИГ  В начале июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что возникновение и становление ИГ являются следствием вторжения в Ирак войск США, основная часть направляемого США сирийской оппозиции вооружения ушла в руки боевиков "Джебхат ан-Нусры" и ИГ (обе запрещены в РФ). Он подчеркнул, что «дальнейшая экспансия группировки ИГИЛ в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой международной коалиции, в результате которого боевики ИГИЛ быстро получили контроль над основными нефтеносными районами востока Сирии и постоянный приток финансовых средств от незаконной реализации нефтепродуктов».
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