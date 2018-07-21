Лавров в разговоре с Помпео попросил освободить россиянку Бутину

Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил о неприемлемости действий американских властей, которые арестовали российскую гражданку Марию Бутину. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

По словам России, арест в США был произведен на основании сфабрикованных обвинений. Министр подчеркнул необходимость скорейшего освобождения россиянки.