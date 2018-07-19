NYT: Трампу в 2017 году представили данные от секретного источника, близкого к Путину 

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп за две недели до вступления в должность президента США в январе 2017 года был ознакомлен с совершенно секретными разведывательными данными, указывающими якобы на то, что президент России Владимир Путин лично отдал указание о кибератаках с целью повлиять на выборы в США в 2016 году. С таким утверждением выступила в четверг газета The New York Times.
По версии нескольких ее источников, присутствовавших на встрече с Трампом 6 января 2017 года, среди предоставленных ему разведывательных сведений были «тексты и электронные послания от российских военных и информация, полученная от совершенно секретного источника, близкого к Путину, который изложил Центральному разведывательному управлению, каким образом Кремль принял решение о кампании кибервзломов и дезинформации».
Как утверждают источники газеты, Трамп «с неохотой убедился» в том, что ему говорили, однако впоследствии «попытался поставить под сомнение все ясные свидетельства», полученные им на брифинге и одобренные всеми руководителями разведки США.
Спецслужбы США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, а также сговоре с членами предвыборной кампании Трампа. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
В частности, президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам хельсинкской встречи с главой американской администрации Дональдом Трампом, призвал «не использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической борьбе», ведущейся в США.
Позже в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о предполагаемом «российском вмешательстве» в американские выборы, российский лидер повторил: «Мне это не интересно. Это внутренние политические игры в Соединенных Штатах. Не надо делать отношения между Россией и США заложниками этой внутренней политической борьбы».