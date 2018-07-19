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Сенат США принял резолюцию в ответ на предложение Путина по допросам
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Сенат США принял резолюцию в ответ на предложение Путина по допросам 

РИА Новости 18 минут назад
РИА НОВОСТИ
СЕНАТ США В ОТВЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПУТИНА ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ, ПРИЗЫВАЮЩУЮ ЗАЩИТИТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ОТ ДОПРОСОВ ИНОСТРАННЫМИ ВЛАСТЯМИ
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