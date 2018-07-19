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США и Россия намерены вместе работать над противодействием терроризму
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США и Россия намерены вместе работать над противодействием терроризму 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва и Вашингтон планируют вместе работать над противодействием терроризму. Об этом сообщает CBN News.
По его словам, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки «нашли точки пересечения».
Он также добавил, что помимо совместной работы в сфере противодействия терроризму, Россия и США намерены работать по вопросам нераспространения вооружений.
Помпео подчеркнул, что Трамп отправился на встречу с Путиным для создания «канала общения между Россией и США».
Ранее Путин заявил, что Россия готова к взаимовыгодным отношениям со всеми странами.
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