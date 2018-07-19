Черногория ответила Трампу на обвинения в «агрессивности»

Черногория ответила президенту США Дональду Трампу на слова об очень агрессивном народе. Заявление опубликовано на официальном сайте властей. В нем говорится, что Черногория гордится своей историей, традицией и миролюбивой политикой, которая привела ее в позицию стабилизирующего государства в регионе. Отмечается также, что Черногория — единственная страна, где не было войны во время распада бывшей Югославии. Кроме того, она первой в Европе оказала сопротивление фашизму, передает «Интерфакс»

Ранее Трамп заявил, что черногорский народ является очень агрессивным и допустил, что это может втянуть НАТО в Третью мировую войну при определенном развитии событий. Заявление американского лидера вызвало бурную реакцию как со стороны черногорских политиков, так и Североатлантического альянса. Представитель НАТО заявил немецкому агентству ДПА, что договор альянса об обороне носит «безоговорочный и железобетонный» характер. При этом он напомнил, что «атака на одного из нас — это нападение на нас всех».

Премьер-министр Черногории Душко Маркович со своей стороны отметил, что комментарии президента США были сделаны «относительно финансирования НАТО, а не относительно существования НАТО в целом». Бывший спикер Парламента Черногории и нынешний председатель партии социал-демократов Ранко Кривокапич назвал Трампа «одним из самых странных президентов в истории США». «С таким президентом и с его знанием