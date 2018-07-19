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Американский сенатор назвал смехотворным предложение России о совместном расследовании
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Американский сенатор назвал смехотворным предложение России о совместном расследовании 

РИА «ФедералПресс» 18 минут назад
Сенатор США Патрик Лихи назвал абсурдным возможное разрешение российским спецслужбам допрашивать американцев, передает Sputnik.
Во вторник, 18 июля, Генпрокуратура России заявила, что готова помочь в расследовании уголовного дела против главы Hermitage Capital Уильяма Браудера и предложила провести допрос высокопоставленных должностных лиц госдепартамента США.
Впервые инициатива была озвучена президентом России Владимиром Путиным на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.
Лихи добавил, что действия Трампа уже повредили авторитету администрации Трампа, и призвал не вестись на «постоянные попытки Путина по разрушению Соединенных Штатов».
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