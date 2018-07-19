Американский сенатор назвал смехотворным предложение России о совместном расследовании 

Сенатор США Патрик Лихи назвал абсурдным возможное разрешение российским спецслужбам допрашивать американцев, передает Sputnik.
Во вторник, 18 июля, Генпрокуратура России заявила, что готова помочь в расследовании уголовного дела против главы Hermitage Capital Уильяма Браудера и предложила провести допрос высокопоставленных должностных лиц госдепартамента США.
Впервые инициатива была озвучена президентом России Владимиром Путиным на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.
Лихи добавил, что действия Трампа уже повредили авторитету администрации Трампа, и призвал не вестись на «постоянные попытки Путина по разрушению Соединенных Штатов».