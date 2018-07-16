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Срочно: Д. Трамп назвал встречу с В. Путиным конструктивной
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Срочно: Д. Трамп назвал встречу с В. Путиным конструктивной 

ИА Синьхуа 16 июля 2018
Хельсинки, 16 июля /Синьхуа/ — Встреча один на один с президентом России Владимиром Путиным была конструктивной. Об этом заявил сегодня президент США Дональд Трамп. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В американо-северокорейских отношениях имеются большие сдвиги -- Д. Трамп По меньшей мере 30 человек были убиты при авиаударах международной коалиции на востоке Сирии США не будут устанавливать срок для решения ядерной проблемы на Корейском полуострове -- Д. Трамп
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