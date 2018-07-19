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В Госдепе заявили о рассмотрении трех предложений по итогам встречи Трампа и Путина
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В Госдепе заявили о рассмотрении трех предложений по итогам встречи Трампа и Путина 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: AP
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт рассказала, что американская сторона рассматривает три предложения по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам Науэрт, одно из предложений касается создания рабочей группы высокого уровня, которая будет включать в себя представителей российской и американской бизнес-сфер.
"Еще одно предложение — это создание определенного экспертного совета, в который войдут политологи из США и из России, дипломаты, бывшие дипломаты, бывшие военные чиновники", — заявила Науэрт.
Она добавила, что это «не со всем новая концепция», так как во времена СССР стороны пытались создать что-то похожее.
"Еще одно предложение заключалось в том, что наш Совет национальной безопасности проводил встречи с российским СБ для обсуждения последующих встреч", — сказала Науэрт.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки достигли важных устных договоренностей.
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