В Госдепе заявили о рассмотрении трех предложений по итогам встречи Трампа и Путина

По словам Науэрт, одно из предложений касается создания рабочей группы высокого уровня, которая будет включать в себя представителей российской и американской бизнес-сфер.

"Еще одно предложение — это создание определенного экспертного совета, в который войдут политологи из США и из России, дипломаты, бывшие дипломаты, бывшие военные чиновники", — заявила Науэрт.

Она добавила, что это «не со всем новая концепция», так как во времена СССР стороны пытались создать что-то похожее.

"Еще одно предложение заключалось в том, что наш Совет национальной безопасности проводил встречи с российским СБ для обсуждения последующих встреч", — сказала Науэрт.