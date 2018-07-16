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РФ и США создадут рабочую группу по экономическому сотрудничеству
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РФ и США создадут рабочую группу по экономическому сотрудничеству 

Российская Газета 16 июля 2018
Рабочая группы с участием представителей бизнеса России и США будет создана для развития экономического сотрудничества двух стран. К такому решению пришли президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на переговорах в Хельсинки.
"Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестиций мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российско-го и американского бизнеса, — передает ТАСС слова российского лидера по итогам встречи с Трампом. — Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать и сделают свои предложения на этот счет".
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