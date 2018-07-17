Путин не согласился с позицией Трампа по Крыму 

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным, передает RT.
Президент подчеркнул, что у российских властей другая точка зрения на этот вопрос.
"Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт", — заключил Путин.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Трамп не признает законность присоединения Крыма к России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.