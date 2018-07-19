В ответ на вступление Украины и Грузии в НАТО Россия задействует «экономический рычаг»

Вступление Грузии и Украины в НАТО

Странам Запада следует серьезно подумать о возможных последствиях включения в НАТО Грузии и Украины, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с послами постоянными представителями России. Попытки присоединить эти страны к альянсу президент назвал безответственными, агрессивными и представляющими прямую угрозу России, поэтому пообещал «соразмерную реакцию».

«На мой взгляд, ни Грузия, ни Украина вступить в НАТО пока не смогут в силу разных причин. Что касается Украины, то ее вооруженные силы ни в организационном отношении, ни в штатной структуре не соответствуют стандартам НАТО. Кроме того, страна находятся в условиях постоянного внутреннего кризиса при ослабленной федеральной власти, а также имеет территориальные претензии к России по Крыму и вооруженный конфликт на Донбассе без явных перспектив его урегулирования.

Ко всему прочему на Украине продолжается деиндустриализация, крайне негативно отражающаяся на состоянии ее оборонно-промышленного комплекса, включая такие ключевые отрасли как авиа и ракетостроение. В подобных условиях Украина для НАТО станет обузой, способной втянуть в вооруженный конфликт с Россией. Вступление в альянс здесь представляется крайне маловероятным сценарием, и он вряд ли найдет поддержку у тех же Германии Франции », — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

В свою очередь политолог Эдуард Попов отмечает, что после госпереворота Украина значительно углубила свои связи с НАТО, и даже организовала на своей территории нескольких совместных морских и сухопутных учений. Но интерес НАТО к Украине эксперт связывает отнюдь не с желанием вовлечь ее в альянс. По мнению Попова, украинская территория рассматривается как плацдарм для разворачивания военной инфраструктуры на юго-западных границах с Россией.

Возможный ответ России

«По Грузии для НАТО формально ситуация лучше, так как местная армия практически перешла на стандарты альянса. Но там есть свои проблемы — в стране ухудшается социально-экономическое положение и правящая коалиция «Грузинская мечта» в скором времени может потерять власть. Вдобавок Грузия находится в очень сильной экономической зависимости от Азербайджана Турции , усиливается влияние радикализма, в первую очередь в Аджарии.

Все это при наличии таких частично признанных государств как Абхазия Южная Осетия не открывает серьезных перспектив Грузии для вступления в НАТО. Более вероятным здесь представляется дальнейшее развитие двухсторонних отношений с США », — предполагает Владимир Евсеев.

Что касается ответных мер, то вступление Грузии и Украины в НАТО, по мнению эксперта, вынудит Россию пойти на развертывание военной инфраструктуры, направленной против этих государств. Сейчас никакого серьезного противодействия на данном направлении не ведется. Одновременно будет задействован и «экономический рычаг».

«В случае с Украиной, Россия пойдет на дальнейшее резкое сокращение двухстороннего товарооборота, начнет интенсивный вывод из страны российских компаний, запустит рассмотрение вопроса о введение визового режима для украинских мигрантов, в перспективе рассмотрит вопрос о прекращении транзита газа. На самом деле у Москвы есть масса возможностей для давления на Киев.

В отношении Грузии проблема все же менее критична, так как она не является членом СНГ, хотя и состоит во многих договорах. Ее вступление в НАТО в первую очередь также отразится на двухстороннем товарообороте. Но силой менять власть ни в Грузии, ни на Украине, конечно, Россия не будет, речь идет только о максимальном сворачивании экономического сотрудничества. В то же время как военный эксперт я пока не вижу реальных оснований для вступления этих стран в НАТО», — резюмирует Владимир Евсеев.