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МИД прокомментировал новые обвинения против задержанной в США Бутиной
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МИД прокомментировал новые обвинения против задержанной в США Бутиной 

Газета.Ru 18 июля 2018
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакой фактической базы для обвинений в адрес задержанной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной нет. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в иностранных СМИ «сразу начали говорить о ней именно как о шпионке, привязывать ее к каким-то спецслужбам».
Она также подчеркнула, что обвинения против Бутиной «не имеют никакой фактической базы».
Ранее сообщалось, что министерство юстиции США расширило обвинения против задержанной в Соединенных Штатах российской гражданки Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже.
18 июля в российском посольстве заявили, что власти США не пускают дипломатов к Бутиной.
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