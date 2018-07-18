Посол России рассказал об «интересных предложениях» к США по Сирии

Соединенных Штатах Посол России Анатолий Антонов завил, что на саммите в Хельсинки 16 июля Москва сделала Вашингтону конкретные предложения по южной зоне деэскалации в Сирии . Его слова приводит "Интерфакс" "Были сделаны интересные, конкретные предложения. Как мне показалось, мое впечатление, что американская сторона их с интересом выслушала", — отметил Антонов. Он также отметил, что сейчас на юге Сирии успешно завершается операцию по уничтожению запрещенной в России террористической организации ИГИЛ . При этом Антонов подчеркнул, что Россия считает нынешний уровень взаимодействия с США недостаточным и рассчитывает найти новое пространство для сотрудничества в борьбе с международными угрозами. Встреча Путина и Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля. Лидеры обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине , а также проблемы международной стабильности и безопасности. По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция. Позднее Трамп написал у себя в Twitter, что встреча с Путиным оказалась даже лучше саммита НАТО . Вместе с тем американский лидер вновь упрекнул СМИ в распространении «лживой» информации.