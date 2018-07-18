Ещё
Посол России рассказал об «интересных предложениях» к США по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России рассказал об «интересных предложениях» к США по Сирии 

ТВ Центр 18 июля 2018
Фото: ТВ Центр
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов завил, что на саммите в Хельсинки 16 июля Москва сделала Вашингтону конкретные предложения по южной зоне деэскалации в Сирии. Его слова приводит "Интерфакс".
"Были сделаны интересные, конкретные предложения. Как мне показалось, мое впечатление, что американская сторона их с интересом выслушала", — отметил Антонов.
Он также отметил, что сейчас на юге Сирии успешно завершается операцию по уничтожению запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. При этом Антонов подчеркнул, что Россия считает нынешний уровень взаимодействия с США недостаточным и рассчитывает найти новое пространство для сотрудничества в борьбе с международными угрозами.
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля. Лидеры обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также проблемы международной стабильности и безопасности. По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция.
Позднее Трамп написал у себя в Twitter, что встреча с Путиным оказалась даже лучше саммита НАТО. Вместе с тем американский лидер вновь упрекнул СМИ в распространении «лживой» информации.
ТВ Центр: последние новости
Трамп рассказал об угрозе Третьей мировой войны из-за Черногории Белый дом опасается российского вмешательства в выборы в Конгресс Туск поспорил с Трампом о дружбе ЕС и США
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России82
Казаки просят отменить пенсии424
Путин допустил обострение ситуации на Украине209
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона8
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного30
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение