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Путин призвал НАТО задуматься над последствиями включения Грузии и Украины в альянс
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Путин допустил обострение ситуации на Украине
Путин допустил обострение ситуации на Украине

Путин призвал НАТО задуматься над последствиями включения Грузии и Украины в альянс 

Rambler News Service 56 минут назад
Президент России Владимир Путин призвал представителей военного блока НАТО задуматься о последствиях вхождения Украины и Грузии в альянс. Об этом он заявил в ходе встречи с послами РФ в Москве.
«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики», — сказал Путин.
По его словам, сторонам нужна позитивная повестка, направленная на совместную работу и поиск точек соприкосновения.
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