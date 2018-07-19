Путин призвал НАТО задуматься над последствиями включения Грузии и Украины в альянс

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики», — сказал Путин.

По его словам, сторонам нужна позитивная повестка, направленная на совместную работу и поиск точек соприкосновения.