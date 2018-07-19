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Путин призвал предотвратить рост напряженности в Иране
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Путин призвал предотвратить рост напряженности в Иране
РИА Новости
45 минут назад
Комментарии
НАДО ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ РОСТ НАПРЯЖЕННОСТИ В
ИРАНЕ
ПОСЛЕ ВЫХОДА
США
ИЗ СВПД — ПУТИН
РИА НОВОСТИ
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