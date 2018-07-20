Путин предложил урегулировать конфликт на Донбассе референдумом

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, соответствующее предложение Путин сделал Трампу во время встречи двух лидеров Хельсинки

Источники утверждают, что речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители ДНР и ЛНР решат вопрос о принадлежности территории Украине

Агентство подчеркивает, что Путин и Трамп договорились не афишировать этот план, чтобы американский президент смог тщательнее проработать вопрос.