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Дональд Трамп заявил об опасности членства Черногории в НАТО
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Дональд Трамп заявил об опасности членства Черногории в НАТО 

Москва24 26 минут назад
Фото: Москва24
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что членство Черногории в Североатлантическом альянсе несет в себе серьезную опасность для остальных стран. Об этом передает "Вечерняя Москва".
Он также отметил, что Черногория — это «крошечная страна с агрессивным народом».
По словам президента США, в один момент Черногория может разозлиться и начнется третья мировая война.
Помимо этого Трамп выразил сомнение в дальнейшей необходимости коллективной обороны стран-членов НАТО.
Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Путина ответственным за якобы произошедшее вмешательство России в американские выборы в 2016 году и отказался комментировать вопрос, были ли правдой слова Путина по этой теме на пресс-конференции в Хельсинки.
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