Дональд Трамп заявил об опасности членства Черногории в НАТО

Он также отметил, что Черногория — это «крошечная страна с агрессивным народом».

По словам президента США, в один момент Черногория может разозлиться и начнется третья мировая война.

Помимо этого Трамп выразил сомнение в дальнейшей необходимости коллективной обороны стран-членов НАТО.