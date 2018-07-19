Дональд Трамп заявил об опасности членства Черногории в НАТО 

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что членство Черногории в Североатлантическом альянсе несет в себе серьезную опасность для остальных стран. Об этом передает "Вечерняя Москва".
Он также отметил, что Черногория — это «крошечная страна с агрессивным народом».
По словам президента США, в один момент Черногория может разозлиться и начнется третья мировая война.
Помимо этого Трамп выразил сомнение в дальнейшей необходимости коллективной обороны стран-членов НАТО.
Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Путина ответственным за якобы произошедшее вмешательство России в американские выборы в 2016 году и отказался комментировать вопрос, были ли правдой слова Путина по этой теме на пресс-конференции в Хельсинки.