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Американский сенат может провести слушания о дополнительных санкциях против России
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Американский сенат может провести слушания о дополнительных санкциях против России 

Свободная пресса 1 час назад
Митч Макконнелл — лидер республиканского большинства в американском сенате — попросил провести слушания о введении дополнительных санкций в отношении России за вменяемое ей «вмешательство» в выборы президента США.
По его словам, в рамках усилий конгресса по формированию ответа на вмешательство РФ или любой другой страны в выборы в конгресс США 2018 года он попросил глав банковского комитета и комитета по международным делам провести слушания «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и рекомендовать сенату дополнительные меры, которые могли бы ответить или предотвратить «пагубные действия России», передаёт РИА Новости.
При этом сенатор напомнил, что банковский и международный комитеты являются ключевыми в сенате конгресса США по вопросу санкций и сообщил, что «председатели обоих комитетов согласились продолжать свои усилия по этому вопросу».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Пол Райан — спикер палаты представителей конгресса США — заявил о готовности рассмотреть новые антироссийские санкции.
При этом он подчеркнул, что понимает желание и необходимость иметь хорошие отношения с Москвой.
«Однако власти России ведут себя угрожающе и не разделяют наши интересы и ценности», — убеждён Райан.
Он также добавил, что поскольку Россия «вмешивалась в выборы» президента США, санкции должны продолжаться.
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