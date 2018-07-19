Американский сенат может провести слушания о дополнительных санкциях против России

Митч Макконнелл — лидер республиканского большинства в американском сенате — попросил провести слушания о введении дополнительных санкций в отношении России за вменяемое ей «вмешательство» в выборы президента США

По его словам, в рамках усилий конгресса по формированию ответа на вмешательство РФ или любой другой страны в выборы в конгресс США 2018 года он попросил глав банковского комитета и комитета по международным делам провести слушания «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и рекомендовать сенату дополнительные меры, которые могли бы ответить или предотвратить «пагубные действия России», передаёт РИА Новости

При этом сенатор напомнил, что банковский и международный комитеты являются ключевыми в сенате конгресса США по вопросу санкций и сообщил, что «председатели обоих комитетов согласились продолжать свои усилия по этому вопросу».

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Пол Райан — спикер палаты представителей конгресса США — заявил о готовности рассмотреть новые антироссийские санкции.

При этом он подчеркнул, что понимает желание и необходимость иметь хорошие отношения с Москвой

«Однако власти России ведут себя угрожающе и не разделяют наши интересы и ценности», — убеждён Райан.

Он также добавил, что поскольку Россия «вмешивалась в выборы» президента США, санкции должны продолжаться.